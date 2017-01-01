В Донецкой области погиб пограничник

В результате трагического случая погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней тяжести.

В Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения. Инцидент произошел вечером накануне, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины утром в воскресенье, 18 марта.

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ Майорское взорвалась ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно предоставлена первичная медицинская помощь и организована доставка до Бахмутской центральной городской больницы", – сообщили пограничники.

Как уточнили в ведомстве, от полученных ранений скончался в больнице один из пограничников 1996 года. Состояние пострадавшего врачи оценивают как средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая

Ранее в Доброполье Донецкой области в многоквартирном доме в микрорайоне Солнечный взорвалась граната – погиб один мужчина.

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