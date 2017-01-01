В Запорожской области взорвался Chevrolet
В городе Мелитополь Запорожской области на улице Гоголя 16 марта около 20:00 неизвестным устройством подорвали легковой автомобиль Chevrolet. Национальная полиция начала расследование происшествия.
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции области.
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Установлено, что в результате взрыва произошло возгорание автомобиля Chevrolet, принадлежащего жителю Мелитополя 1959 года рождения. В результате повреждены забор соседнего частного дома и припаркованный рядом автомобиль Volkswagen.
Жертв и пострадавших нет. Эксперты собрали части взрывного устройства на экспертизу.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.
Напомним, 5 марта в Днепре перед многоэтажкой сгорели два авто.