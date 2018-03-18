Во Львове дипломатам РФ нарисовали на авто флаги УПА

Красно-черные флаги нарисовали красками из баллончиков.

Во Львове ночью 18 марта, накануне выборов президента России, неизвестные разрисовали автомобили российских дипломатов, изобразив на них красно-черные флаги.

Фото дипломатических авто опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Читай также: В Киеве возле посольства РФ медведь с балалайкой открыл памятник “Ху*лу“

“18.03.2018 на протяжении ночи, на ул. Вишенского, автомобили российских дипломатов во Львове “украсили“ красно-черными флагами“, – отметил Зинкевич.

На фотографиях видно, что у одной машины красо-черный флаг нарисован на капоте, у другой – на передних дверях.

Рисовали ночью facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, 14 марта во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят.