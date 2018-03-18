Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львове дипломатам РФ нарисовали на авто флаги УПА

Комментариев: 1
Красно-черные флаги нарисовали красками из баллончиков.
Авто стояли на улице Вишенского
Авто стояли на улице Вишенского
facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове ночью 18 марта, накануне выборов президента России, неизвестные разрисовали автомобили российских дипломатов, изобразив на них красно-черные флаги.

Фото дипломатических авто опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Читай также: В Киеве возле посольства РФ медведь с балалайкой открыл памятник “Ху*лу“

“18.03.2018 на протяжении ночи, на ул. Вишенского, автомобили российских дипломатов во Львове “украсили“ красно-черными флагами“, – отметил Зинкевич.

На фотографиях видно, что у одной машины красо-черный флаг нарисован на капоте, у другой – на передних дверях.

Рисовали ночью
Рисовали ночью
facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, 14 марта во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят.

Поделись:
Теги: выборы, Россия, посольство, пикет, полиция, Львов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
zheka-yakob    18.03.2018, 11:18
Оценка:  0
zheka-yakob
Все что происходит с дипломатическим имуществом, компенсируется принимающей стороной.)))
Так что,, рисуйте и ломайте дальше....за счет ваших зартплат и пенсий, будет компенсировано
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь