В Днепре облили кислотой жену французского режиссера

Врачи пытаются спасти женщине зрение. Она обвиняет в нападении бывшего мужа.

Люба и Олиас: их любовь стала только крепче, отмечает супруг Скриншот из видео

Трагический инцидент произошел еще три месяца назад, все это время врачи борются за сохраниение зрения покалеченной днепрянки Любви Барко. Неизвестный облил лицо девушки кислотой. Женщина уверена - ее заказал бывший муж. После развода он не отдает жене их маленького сына. Ее новый муж - французский режиссер - поддерживает любимую и требует от украинского правосудия как можно скорее посадить заказчика и исполнителя за решетку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Молодая днипрянка Любовь Барко показала ТСН фотографии, на которых она изображена в первые часы после того, как ей в лицо прыснули кислотой. Это произошло возле кафе, в котором девушка была с друзьями. Люба вспоминает - вышла забрать цветы у курьера якобы от бывшего мужа. Но вместо курьера с цветами Люба увидела парня с бутылкой, - сообщают журналисты.

“Он шел в капюшоне и в момент, когда он проходил прямо у меня, я увидела уже бутылку у него в руках. Уже буквально через секунду я начала задыхаться и поняла, что я падаю с ног “, - рассказала женщина.

Концентрированная уксусная кислота сожгла молодой женщине лицо, шею, дыхательные пути и глаза. Больше всего пострадал правый глаз.

Сразу после нападения Люба была в критическом состоянии Скриншот из видео

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Люба рассказывает - бывший муж украл у нее ребенка и не отдает. Двухлетнего Платона мама видит не более двух раз в неделю, всего час. Всегда под бдительным оком бывшего мужа и за закрытыми дверями. Органы опеки и правоохранительные органы не помогают, говорит Люба. По ее словам, состоятельная семья ее бывшего имеет там связи.

В ее палате в бельгийской клинике рисунки Платона. Рядом с Любой ее любимый человек - французский режиссер Олиас Барко. Теперь он ее главная поддержка.

“Ни она, ни я никогда не представляли, что с нами такое может случиться, и как вообще один человек кислотой сжечь лицо другому. Это - ужасное насилие. Они хотели уничтожить красоту моей жены, но этим только усилили нашу связь“, - говорит Олиас.

Ее новый муж, французский режиссер, поддерживает любимую Скриншот из видео

Бывший муж Любы говорить с журналистами отказался.

По факту нападения полиция открыла уголовное производство.

Об ужасном случае с Украинской написали все ведущие французские издания. Родственники бывшего мужа Любы угрожают теперь уже и Олиаса. Ведь знают, что сейчас он снимает в Украине фильм с Жаном Рено в главной роли.

Напомним, в Германии топ-менеджера энергокомпании облили кислотой.