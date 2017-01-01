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В Севастополе всем проголосовавшим дают "медали"

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В Крыму пытаются всеми способами увеличить явку на выборах президента РФ, который Запад не признает.
Такие "награды" дают тем, кто пришел на выборы
Такие "награды" дают тем, кто пришел на выборы
ru.krymr.com

В Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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На вкладыше указано, что это медаль в память о “референдуме“, который прошел в “городе-герое Севастополе“ 16 марта 2014 года.

Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН. Евросоюз уже заявил, что не признает выборы на оккупированной россиянами территории.

В прокуратуре АРК обещают, что все организаторы незаконных “выборов“ в Крыму будут наказаны.
 

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Теги: выборы президента России, Крым, Севастополь
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