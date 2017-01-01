В Севастополе всем проголосовавшим дают "медали"

В Крыму пытаются всеми способами увеличить явку на выборах президента РФ, который Запад не признает.

Такие "награды" дают тем, кто пришел на выборы ru.krymr.com

В Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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На вкладыше указано, что это медаль в память о “референдуме“, который прошел в “городе-герое Севастополе“ 16 марта 2014 года.

Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН. Евросоюз уже заявил, что не признает выборы на оккупированной россиянами территории.

В прокуратуре АРК обещают, что все организаторы незаконных “выборов“ в Крыму будут наказаны.

