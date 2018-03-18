Митингующие требуют не допустить проведения российских выборов в Украине. Впрочем, и без активистов это фактически удалось .

Гроб поставили рядом с плакатом - Россия = война. Выборы на крови.

"Путин" в гробу: фото акций против выборов РФ в Украине

"Путин" в гробу: фото акций против выборов РФ в Украине

В воскресенье, 18 марта, в Киеве под посольством России проходит акция Нет российским выборам в Украине. Также в день президентских выборов в РФ возле Генерального консульства РФ в Харькове проходит акция протеста.

В акции на улице Максимилиановской в Харькове участвуют члены организаций Правый сектор и ВО Свобода. Присоединиться к акции позже планирует Схидный корпус. Проезд по улице закрыт, сообщает МедиаПорт.

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Противники выборов президента РФ на территории Украины принесли к зданию консульства гроб с чучелом в маске Владимира Путина. Его установили возле входа в консульство рядом с плакатом - Россия = война. Выборы на крови.

В Киеве на акцию пришли представители Национального Корпуса, ВО Свобода, Правого сектора и члены нацдружин. Всего более сотни человек. Об этом сообщает Информатор.

Напомним, в Одессе 18 марта неизвестный позвонил в полицию на линию 102 и сообщил о якобы заминировании консульства Росийской Федерации.