Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Путин" в гробу: фото акций против выборов РФ в Украине

Комментариев: 3
Митингующие требуют не допустить проведения российских выборов в Украине. Впрочем, и без активистов это фактически удалось .
"Путин" в гробу: фото акций против выборов РФ в Украине
© mediaport.ua
Фото 1/16
  • Гроб поставили рядом с плакатом - Россия = война. Выборы на крови.
  • Протесты на Воздухофлотском проходят мирно
  • Страна-агрессор принесла много горя и разрушений Украине
  • О столкновениях перед консульством в Киеве пока не сообщается
  • Киевская полиция следит за порядков
  • В Киеве протестующие карикатурно изображают "русский мир"
  • На месте протеста в столице дежурят бойцы Нацгвардии
  • Фотоэкспозиция демонстрирует жертв Кремлевской агрессии
  • Люди стоят с лозунгами: Бюллетень, вокзал, Россия
  • Киевляне протестуют против выборов президента РФ в оккупированном Крыму
  • На голосование в Харькове пришел 1 гражданин РФ, он не знал о запрете
  • Консульство в Харькове охраняют несколько десятков полицейских
  • В Харькове проходит акция протеста
  • В Киеве на Майдане Независимости сожгли чучело Путина
  • Россию предупреждали, что проведение выборов на оккупированных территориях незаконно
  • Возле Генконсульства РФ в Одессе активисты в качестве избирательной кабинки установили биотуалет
"Путин" в гробу: фото акций против выборов РФ в Украине
Гроб поставили рядом с плакатом - Россия = война. Выборы на крови.
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В воскресенье, 18 марта, в Киеве под посольством России проходит акция Нет российским выборам в Украине. Также в день президентских выборов в РФ возле Генерального консульства РФ в Харькове проходит акция протеста. 

В акции на улице Максимилиановской в Харькове участвуют члены организаций Правый сектор и ВО Свобода. Присоединиться к акции позже планирует Схидный корпус. Проезд по улице закрыт, сообщает МедиаПорт.

Читай также: Выборы президента России: все новости, хроника голосования

Противники выборов президента РФ на территории Украины принесли к зданию консульства гроб с чучелом в маске Владимира Путина. Его установили возле входа в консульство рядом с плакатом - Россия = война. Выборы на крови.

В Киеве на акцию пришли представители Национального Корпуса, ВО Свобода, Правого сектора и члены нацдружин. Всего более сотни человек. Об этом сообщает Информатор.

Напомним, в Одессе 18 марта неизвестный позвонил в полицию на линию 102 и сообщил о якобы заминировании консульства Росийской Федерации.

Поделись:
Теги: Киев, Харьков, Россия, консульство, минирование, взрывчатка, пикет, протестующие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Елвіс    18.03.2018, 12:08
Оценка:  +3
Елвіс
Московія - це ницість, підлість і насильство !
d@nnilka    18.03.2018, 12:27
Оценка:  -3
d@nnilka
Ути пути, злюка )))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь