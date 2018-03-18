ОБСЕ о запрете голосовать в Украине: Не наша компетенция

Бюро ОБСЕ не будет вмешиваться, поскольку этот вопрос регулируется двусторонними соглашениями между странами.

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет комментировать решение Украины блокировать доступ россиян на участки для голосования на выборах президента России. Об этом заявил секретарь БДИПЧ Томас Раймер, передает российское агентство ТАСС.

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“По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере... мы не та организация, которая могла бы это (заявление властей Украины - ред.) прокомментировать“, - сказал он.

Ранее российские СМИ со ссылкой на на члена ЦИК РФ Василия Лихачева писали, что ОБСЕ якобы направила обращение в адрес властей Украины о необходимости соблюдения прав граждан России при голосовании 18 марта на выборах президента РФ на территории страны.

17 марта в МИД Украине заявили, что министерство еще в феврале предупредило МИД России о том, что выборы в дипломатических учреждениях РФ в Украине не состоятся, если будет проведено голосование в оккупированном Крыму.