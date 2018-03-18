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ОБСЕ о запрете голосовать в Украине: Не наша компетенция

Комментариев: 2
Бюро ОБСЕ не будет вмешиваться, поскольку этот вопрос регулируется двусторонними соглашениями между странами.
В Украине россиянам не позволили голосовать на выборах
В Украине россиянам не позволили голосовать на выборах
EPA/UPG

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет комментировать решение Украины блокировать доступ россиян на участки для голосования на выборах президента России. Об этом заявил секретарь БДИПЧ Томас Раймер, передает российское агентство ТАСС.

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“По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере... мы не та организация, которая могла бы это (заявление властей Украины - ред.) прокомментировать“, - сказал он.

Ранее российские СМИ со ссылкой на на члена ЦИК РФ Василия Лихачева писали, что ОБСЕ якобы  направила обращение в адрес властей Украины о необходимости соблюдения прав граждан России при голосовании 18 марта на выборах президента РФ на территории страны. 

17 марта в МИД Украине заявили, что министерство еще в феврале предупредило МИД России о том, что выборы в дипломатических учреждениях РФ в Украине не состоятся, если будет проведено голосование в оккупированном Крыму.

 

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Теги: выборы, выборы президента РФ, ОБСЕ, Россия, Украина
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Комментариев (3)
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Из_бана    18.03.2018, 12:36
Оценка:  +4
Из_бана
Ну так голоса заробитчан из РФ, находящихся на территории Украины, учтут за Путина. И делов-то.
ShakhterDonetsk    18.03.2018, 12:41
Оценка:  0
ShakhterDonetsk
На россии голоса никто не подсчитывает. Все протоколы выборов утвердили еще в 2017 году .
Из_бана    18.03.2018, 12:47
Оценка:  0
Из_бана
Тем более нет никакого смысла балаган устраивать.
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