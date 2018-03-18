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В Киеве столкнулись трамвай и грузовик, есть пострадавшие

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В результатае ДТП грузовой атомобиль опрокинулся .
В Киеве столкнулись трамвай и грузовик, есть пострадавшие
© espreso.tv
Фото 1/9
  • ДТП на Харьковском
  • ДТП на Харьковском
  • ДТП на Харьковском
  • ДТП на Харьковском
  • ДТП на Харьковском
  • ДТП на Харьковском
  • ДТП на Харьковском
  • ДТП на Харьковском
  • ДТП на Харьковском
В Киеве столкнулись трамвай и грузовик, есть пострадавшие
ДТП на Харьковском
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В Киеве на пересечении улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пытался проскочить перекресток, где и произошло столкновение с трамваем. К сожалению не обошлось без пострадавших“, - говорится в сообщении.

По информации Еспресо, от удара грузовик перевернулся на бок, топливный бак отлетел на 15 метров. К счастью, скорость трамвая была небольшой, это и спасло пассажиров (а их в салоне было около 30 человек) от серьезных травм

 Пострадавшим оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Так же не поехал в больницу водитель перевернувшегося грузовика. Чудом не пострадал управлявший трамваем мужчина.

Напомним, 17 марта под Львовом микроавтобус с заробитчанами попал в ДТП.

 

 

 

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Теги: ДТП, авария, Киев, Харьковский массив, трамвай
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