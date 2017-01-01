Политзаключенного Кольченко держат в РФ в ШИЗО - адвокат
Украинца Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в России, на 13 суток поместили в штрафной изолятор в исправительной колонии города Копейска.
Об этом сообщила правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на адвоката, работающего по договору с Уральской правозащитной группой, который посетил Кольченко.
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По данным адвоката Кольченко держат в ШИЗО с 8 марта. Его поместили туда на 13 суток за якобы "передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую".
Она также напоминает, что Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток в Новый год за "нарушение формы одежды", не пришив бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат.
Напомним, 1 марта уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщила, что пока остаются безрезультатными усилия по освобождению Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Павла Гриба, других политзаключенных Кремля.