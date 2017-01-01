В Киевской области полиция поймала грабителей
В селе Новый Корогод Бородянского района Киевской области полиция оперативно задержала двух грабителей при неудачной попытке разбойного нападения на дом.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Так, поздней ночью мужчины ворвались в один из местных домов, угрожая хозяину пистолетом, злоумышленники похитили валюту, электроинструменты, мобильные телефоны, телевизор. После того нападавшие скрылись в неизвестном направлении.
Оперативники задержали двух нападавших и изъяли вещественные доказательства.
Одним из нападавших оказались 23-летний уроженец Херсонщины, который временно проживает в городе Боярка Киево-Святошинского района. Также задержан его подельник - 31-летнего жителя Киевской области.
На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами, на котором они передвигались, полицейские обнаружили балаклаву, нож.
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В одном из частных домов в городе Боярка нашли награбленное имущество. Там во время обыска полиция обнаружила горшки с наркозельем и гранату. Также правоохранители по этому адресу изъяли другие вещественные доказательства, указывающие на причастность задержанных к совершению других грабежей.
Преступники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас сотрудники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.
Напомним, 15 марта, как сообщают СМИ, в Киеве ограбили квартиру замминистра иностранных дел.