В Киевской области полиция поймала грабителей

Там во время обыска в доме преступников нашли наркотики и гранату.

В селе Новый Корогод Бородянского района Киевской области полиция оперативно задержала двух грабителей при неудачной попытке разбойного нападения на дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, поздней ночью мужчины ворвались в один из местных домов, угрожая хозяину пистолетом, злоумышленники похитили валюту, электроинструменты, мобильные телефоны, телевизор. После того нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Оперативники задержали двух нападавших и изъяли вещественные доказательства.

Одним из нападавших оказались 23-летний уроженец Херсонщины, который временно проживает в городе Боярка Киево-Святошинского района. Также задержан его подельник - 31-летнего жителя Киевской области.

На момент задержания в автомобиле с иностранными государственными номерами, на котором они передвигались, полицейские обнаружили балаклаву, нож.

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В одном из частных домов в городе Боярка нашли награбленное имущество. Там во время обыска полиция обнаружила горшки с наркозельем и гранату. Также правоохранители по этому адресу изъяли другие вещественные доказательства, указывающие на причастность задержанных к совершению других грабежей.

Преступники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас сотрудники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории столичной области.

У грабителей в доме нашли наркотики npu.gov.ua

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, 15 марта, как сообщают СМИ, в Киеве ограбили квартиру замминистра иностранных дел.