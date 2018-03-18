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На Керченской переправе застряло авто с медалями оккупантов

Комментариев: 1
Местные жители отказываются голосовать без вручения медалей.
В Севастополь не могут доставить партию медалей "С Россией навсегда"
В Севастополь не могут доставить партию медалей "С Россией навсегда"
novayagazeta.ru

На Керченской переправе застрял автомобиль, везший в Севастополь медали от оккупантов за участие в выборах президента РФ, которые проводятся сегодня, 18 марта, в день аннексии полуострова.

Об этом сообщает Новая газета.

Как заявил экс-глава городского незаконного избиркома Валерий Медведев, партию медалей “С Россией навсегда“ не могут доставить из-за шторма.

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Стоит отметить, что на незаконных выборах фиксируют отказы жителей полуострова от голосования из-за нехватки медалей. Однако, общая явка на “выборах“ в городе по состоянию на 12.00 составила 35,1%.

Как сообщалось, 18 марта в Севастополе всем проголосовавшим 18 марта на выборах президента России выдают памятные медали.

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Теги: медали, Крым, аннексия, выборы, Севастополь, Керченская переправа
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Комментариев (1)
blya-tolyan    18.03.2018, 15:44
Оценка:  0
blya-tolyan
поменять светлейшего на медальку? Тюрьмой попахивает, да , троли дерьмократической раисы?
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