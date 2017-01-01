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Митингующие разобрали конструкции на Майдане

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Председатель СБУ Василий Грицак пришел на Майдан Независимости, понаблюдать, как участники акции протеста пытались разобрать металлические конструкции.

В воскресенье, 18 марта, на Майдане Незалежности в центре Киева активисты Руха новых сил начали демонтировать металлические конструкции, установленные к четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма, сообщает Громадське.

Участники акции ломают и сбрасывают в кучу металлические конструкции, на которых были размещены крымская символика и надписи Ялта - наша, Алупка - наша.

На месте находится глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - отметил он.

Из металлических палок активисты выложили надпись "Порошенко геть".

Участники Руха новых сил вышли на Майдан с требованием отставки президента Петра Порошенко и против аннексии Крыма. Активисты держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде Порошенко - враг украинской нации.
 
В полиции сообщили, что сейчас ситуация в центре столицы спокойная.
 
Напомним, что порядок в центральной части Киева усиленно охраняют 1 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии. 
 
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Теги: майдан, Порошенко, Майдан Незалежности, Василь Грицак, активисты, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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