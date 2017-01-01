Митингующие разобрали конструкции на Майдане

Председатель СБУ Василий Грицак пришел на Майдан Независимости, понаблюдать, как участники акции протеста пытались разобрать металлические конструкции.

В воскресенье, 18 марта, на Майдане Незалежности в центре Киева активисты Руха новых сил начали демонтировать металлические конструкции, установленные к четвертой годовщине незаконной аннексии Крыма, сообщает Громадське.

Участники акции ломают и сбрасывают в кучу металлические конструкции, на которых были размещены крымская символика и надписи Ялта - наша, Алупка - наша.

Учасники акції проти Порошенка зносять металеві конструкції на Майдані Незалежності pic.twitter.com/wLXnaORCTq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 марта 2018 г.

На месте находится глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - отметил он.

Из металлических палок активисты выложили надпись "Порошенко геть".

З металевих палиць на Хрещатику виклали напис «Порошенка геть» pic.twitter.com/qzQkPWoipG — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 марта 2018 г.

Участники Руха новых сил вышли на Майдан с требованием отставки президента Петра Порошенко и против аннексии Крыма. Активисты держат баннеры с перечеркнутыми лицами Порошенко и Путина и различными лозунгами, вроде Порошенко - враг украинской нации.

В полиции сообщили, что сейчас ситуация в центре столицы спокойная.