В Николаеве застрелился и.о. директора аэропорта

Застрелился 29-летний летчик-герой Владислав Волошин, которого российские СМИ обвинили в том, что он сбил Боинг MH17.

В Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин, сообщает НикВести.

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Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

“Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений“, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.

Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом “За мужество“ III степени. Он совершил 33 боевых вылета в АТО, 29 августа 2014 года был сбит, но катапультировался через территорию врага вышел на своих. Это тот самый Волошин, которого российские СМИ обвиняли в том, что он сбил малазийский Боинг