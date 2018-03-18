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В Николаеве застрелился и.о. директора аэропорта

Комментариев: 4
Застрелился 29-летний летчик-герой Владислав Волошин, которого российские СМИ обвинили в том, что он сбил Боинг MH17.
Владислав Волошин застрелился
Владислав Волошин застрелился
inforesist.org
 
В Николаеве в воскресенье, 18 марта 2018 года, застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин, сообщает НикВести.
 

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29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия Николаевский международный аэропорт покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.
 
Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.
 
“Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений“, - говорится в сообщении.
 
 
По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы.
 
По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.
 
Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом “За мужество“ III степени. Он совершил 33 боевых вылета в АТО, 29 августа 2014 года был сбит, но катапультировался через территорию врага вышел на своих. Это тот самый Волошин, которого российские СМИ обвиняли в том, что он сбил малазийский Боинг.
Российские СМИ о том, как Волошин якобы сбил Боинг
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Напомним, Волошин заменил на посту директора аэропорта Михаила Галайко, которого поймали во время попытки дать часть взятки в размере 700 тысяч гривен губернатору Николаевской области Алексею Савченко. Общая сумма “вознаграждения“ должна была составить 2,5 млн гривен. Именно столько Галайко заплатил, чтобы выйти под залог.
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Теги: Николаев, самоубийство, самоубийца, ветеран, АТО
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Комментариев (4)
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Из_бана    18.03.2018, 16:56
Оценка:  -1
Из_бана
Сомневаюсь, что он сам застрелился. После того как "диспетчер Карлос" дал показания, что он за свою ложь получил 48 штук баксов, для РФ лучший свидетель - это мертвый свидетель. Потому что он уже не даст никаких показаний.
Gidnyk    18.03.2018, 17:06
Оценка:  0
Gidnyk
Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья. ---По твоему его жена "сработала"?
Глод    18.03.2018, 16:49
Оценка:  0
Глод
ПТСР?
SANDMAN    18.03.2018, 16:43
Оценка:  +1
SANDMAN
Хороший пример для депутатов, судей, министров и всякой остальной шелупени .
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