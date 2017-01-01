Обесточены две шахты в Луганской области: 170 человек - под землей

Причиной ЧП стали погодные условия.

Восстановить электроснабжение обещают в течении двух часов EPA/UPG

На подконтрольной Украине территории Луганской области из-за обесточивания шахт Золотое и Карбонит более 170 человек остались заблокированы под землей.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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“В Луганской области, по информации Луганского энергетического объединения, в связи с погодными условиями обесточена линия поселка Золотое и Карбонит, где на шахтах “Золотое“ и “Карбонит“ 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся“, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на шахте Карбонит заблокированы 93 человека, а на шахте Золотое — 83 человека. Восстановить электроснабжение планируют в течении двух часов.

Как сообщалось 12 марта, полиция Донецкой области задержала преступную группу, которая организовала похищение угля из вагонов на железнодорожной станции Покровск. Уголь фасовали на подпольной “сортировочной станции“ и продавали через выстроенную сеть сбыта местным жителям по рыночным ценам.