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На Чонгаре люди протестовали против выборов РФ в Крыму

Комментариев: 1
Акция прошла на административной границе с Крымом.
Цель акции - поддержать наших патриотов в Крыму
Цель акции - поддержать наших патриотов в Крыму
radiosvoboda.org

На административной границе с Крымом возле контрольного пункта въезда и выезда Чонгар 18 марта граждане Украины провели акцию против проведения российских выборов президента на оккупированном Россией полуострове.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

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“Мы начинаем молчаливую акцию протеста против выборов Российской Федерации на украинской земле, на полуострове Крым, и отрицаем любые результаты этих выборов. Наша цель - поддержать наших патриотов в Крыму, которые должны видеть, что мы вместе с ними, и делаем все возможное, чтобы вернуть полуостров“, - отметил инициатор акции, председатель Генической райгосадминистрации Херсонской области Александр Воробьев.

Участники акции держали трнспоранты с лозунгами: Крымчанин, бойкотируй произвол на украинской земле, Не дай поставить себя на колени, Крым - это Украина и другие.

Поэтические строки - обращение к предателям
Поэтические строки - обращение к предателям
radiosvoboda.org

Выборы президента России проводят 18 марта 2018, в четвертую годовщину российской аннексии Крыма. Специально для того, чтобы две даты совпали, в России изменили избирательное законодательство - ранее предполагалось, что выборы должны состояться в последнее воскресенье марта, то есть 25 числа.

16 февраля президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать результаты выборов президента России в аннексирована Крыму.

О непризнании выборов президента России в Крыму говорится в декларации верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Моґерини.

Как сообщалось 18 марта в нескольких городах украины прошли акции против выборов РФ в Украине.

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Теги: Крымские татары, Выборы, Крым, выборы президента РФ 2018
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Комментариев (1)
u_r_all_losers    18.03.2018, 18:45
Оценка:  +1
u_r_all_losers
Ничего не понятно , почему они не протестуют в самом Крыму , протестуют везде в Киеве в Чонгаре , но не едут в Крым ? ведь въезд открыт.
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