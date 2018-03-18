К дому Порошенко приехал автопробег с требованием отставки

Участники акции заявили, что им угрожали за намерение провести акцию под домом президента, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был задержан.

Участники автопробега собрались на Майдане Незалежности и отправились к дому президента Соцмережі

Участники автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области и устроили там акцию, в ходе которой критикуют его деятельность и требуют его отставки, сообщает Украинская правда

Читай также: Дом Авакова пикетировали несколько десятков человек В настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене. В настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене.

Кроме претензий к президенту участники митинга выражают недовольство работой главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

Также участники акции заявили, что накануне им угрожали за намерение провести акцию под домом президента Украины, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был накануне задержан.

“Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования ... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться“, - заявляют участники акции.