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К дому Порошенко приехал автопробег с требованием отставки

Комментариев: 7
Участники акции заявили, что им угрожали за намерение провести акцию под домом президента, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был задержан.
Участники автопробега собрались на Майдане Незалежности и отправились к дому президента
Участники автопробега собрались на Майдане Незалежности и отправились к дому президента
Соцмережі
Участники автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области и устроили там акцию, в ходе которой критикуют его деятельность и требуют его отставки, сообщает Украинская правда
 

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В настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене. 
 
Кроме претензий к президенту участники митинга выражают  недовольство работой главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко. 
 
Также участники акции заявили, что накануне им угрожали за намерение провести акцию под домом президента Украины, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был накануне задержан. 
 
 
“Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования ... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться“, - заявляют участники акции.
 
Как сообщает Интерфакс-Украина, на подъезде к дому Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешком. 
 
Возле дома президента около 150-200 митингующих. 
 
Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Нацгвардии и Нацполиции в спецэкипировке.
 
Напомним, что ранее на Майдане активисты Руха новых сил демонтировали металлические конструкции, установленные к годовщине незаконной аннексии Крыма. Из металлических палок активисты выложили надпись “Порошенко геть“.
 
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Теги: митинг, отставка, Порошенко, активисты, автопробег
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Комментариев (6)
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milachik    18.03.2018, 19:05
Оценка:  -2
milachik
а бочки тоже для мирных акций, работать не хотят, а за деньги на все митинги бегают, позор такому сборищу вместе с депутатами, которые все это проплачивают . Депутатам таки место в тюрьме
Mil-Insider    18.03.2018, 18:53
Оценка:  -4
Mil-Insider
Хорошая картинка вышла для путлер СМИ в исполнении "Руха новых путинских сил" - толпа зрадоёбов требуют какого то х...я отставки ...и .приехали же не к дому медведчука\Ахметова ....
transiver11    18.03.2018, 18:46
Оценка:  +2
transiver11
Вдячни Украинци хочуть запитати гаранта - за суди, за коррупцию, за результати Майдану!?
transiver11    18.03.2018, 18:46
Оценка:  -3
transiver11
А не за успихи мижнароднои политики в Катари!
transiver11    18.03.2018, 18:47
Оценка:  -4
transiver11
Падла!
lena_pogrebnyak    18.03.2018, 17:51
Оценка:  +4
lena_pogrebnyak
Може гарант таки задумаеться!?
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