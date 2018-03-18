К дому Порошенко приехал автопробег с требованием отставки
Участники акции заявили, что им угрожали за намерение провести акцию под домом президента, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был задержан.
Участники автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области и устроили там акцию, в ходе которой критикуют его деятельность и требуют его отставки, сообщает Украинская правда.
Читай также: Дом Авакова пикетировали несколько десятков человекВ настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене.
Кроме претензий к президенту участники митинга выражают недовольство работой главы МВД Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.
Также участники акции заявили, что накануне им угрожали за намерение провести акцию под домом президента Украины, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был накануне задержан.
“Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования ... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться“, - заявляют участники акции.
Как сообщает Интерфакс-Украина, на подъезде к дому Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешком.
Возле дома президента около 150-200 митингующих.
Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Нацгвардии и Нацполиции в спецэкипировке.
Напомним, что ранее на Майдане активисты Руха новых сил демонтировали металлические конструкции, установленные к годовщине незаконной аннексии Крыма. Из металлических палок активисты выложили надпись “Порошенко геть“.