Порошенко в Кувейте договорился о поставках оружия

Стороны, в частности, договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения.

В ходе пребывания президента Петра Порошенко в Кувейте подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах, сообщает пресс-служба президента.

Заключение соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере.

Стороны, в частности, договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.