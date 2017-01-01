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Порошенко в Кувейте договорился о поставках оружия

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Стороны, в частности, договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения.
Порошенко в Кувейте
Порошенко в Кувейте
 
В ходе пребывания президента Петра Порошенко в Кувейте подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в военной и других сферах, сообщает пресс-служба президента.
 
Заключение соглашения создаст правовые рамки для осуществления сотрудничества между государствами в оборонной сфере.
 
Стороны, в частности, договорились о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией, сотрудничестве между оборонно-промышленными комплексами стран, поставках вооружения, военной техники и другой продукции военного назначения, обслуживании, ремонте и модернизации военной техники и оборудования.
 
"Думаю, что это новая страница отношений между Украиной и Кувейтом", - подчеркнул Порошенко.
 
Он отметил, что нынешний визит главы Украинского государства является первым за 15 лет.
 
"Вы знаете, насколько для нас важно сейчас сотрудничество в области оборонной промышленности. Мы сделали далекий шаг вперед, когда (были - ред.) подписаны соглашения о военно-техническом сотрудничестве, об обмене конфиденциальной информацией", - сказал президент.
 
По его словам, несколько месяцев назад в Кувейте вместе с делегацией "Укроборонпрома" находился начальник Генерального штаба и был наработан очень важные направления по военно-техническому сотрудничеству.
 
Напомним, что во время визита также была достигнута договоренность об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.
 
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Теги: армия и вооружение, президент, оружие, Кувейт, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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