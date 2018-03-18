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Украинский телеканал показал карту без Крыма

Комментариев: 1
На телеканале СТБ, который продемонстрировал такую картинку, заявили, что проведут служебное расследование, после чего будут сделаны "кадровые выводы и решения".
Как на СТБ показали карту Украины
Как на СТБ показали карту Украины
Скріншот відео
 
В эфире телеканал "СТБ" появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма.
 
Такое изображение зрители увидели 16 марта в эфире программы "Холостяк".
 
На телеканале заявили, что проведут служебное расследование, после чего будут сделаны "кадровые выводы и решения". 
 
"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе от 16 марта - некорректное графическое изображение карты Украины. Данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о госграницах Украины, потому что Крым - это Украина", - говорится в заявлении телеканала на Facebook-странице.
 
Представители СТБ отметили, что ошибку "оперативно исправили во всех видео на официальных страницах канала".
 
 
В заявлении указано, что телеканал не снимает с себя ответственности за ситуацию.
 
"Находить "козла отпущения" и этим снимать с себя ответственность считаем неуместным ... Крым - это территория Украины, временно оккупированная другим государством. Это наша позиция, о которой мы заявляли много раз", - заявили на СТБ в комментариях к публикации.
 
 
 
 
 
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Теги: Украина-Россия, Крым, СТБ, телеканал, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Jamz    18.03.2018, 20:43
Оценка:  0
Jamz
Потому что уже давно пора нашу страну так показывать и осознать непоправимое!
Ласточка94    18.03.2018, 20:27
Оценка:  -3
Ласточка94
Телеканал оштрафовать. Виновного в этом - уволить.
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