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Азаров готов к допросу в суде над Януковичем

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Азаров заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам.
Азаров хочет в украинский суд
Азаров хочет в украинский суд
 
Бывший премьер-министр Украины, бежавший из страны, Николай Азаров просит допросить его в судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича путем видеоконференции из Москвы, говорится в заявлении Азарова от 17 марта, которое опубликовал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.
 
Он отметил, что заявление было передано стороне защиты в субботу во время личной встречи.
 
В заявлении Азаров подтверждает свою готовность дать показания в суде, отметив, что он был привлечен в процесс в качестве свидетеля защиты по инициативе Сердюка.
 
“Прошу: обеспечить проведение моего допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве №1 КП/756/237/18 в порядке международной правовой помощи путем видеоконференции из уполномоченного суда города Москвы“, - говорится в заявлении.
 
Азаров заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам, “которое было организовано высшими должностными лицами Украины“.
 
Он утверждает, что регулярно получает угрозы и считает, что в Украине существует опасность для его жизни.
 
Азаров также отказался сообщить суду адрес своего фактического проживания на территории РФ из соображений безопасности.
 
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко обещал, что уже в текущем году начнутся заочные судебные процессы над бывшими высокопоставленными чиновниками времен президентства Виктора Януковича, в том числе и Николаем Азаровым.
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Теги: Янукович, Азаров, Виктор Янукович, режим Януковича-Азарова, дело Януковича
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Источник: korrespondent.net

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