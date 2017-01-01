Азаров готов к допросу в суде над Януковичем

Азаров заявил, что не может прибыть непосредственно в Оболонский райсуд Киева в связи с преследованием его на территории Украины по политическим мотивам.

Бывший премьер-министр Украины, бежавший из страны, Николай Азаров просит допросить его в судебном заседании по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича путем видеоконференции из Москвы, говорится в заявлении Азарова от 17 марта, которое опубликовал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он отметил, что заявление было передано стороне защиты в субботу во время личной встречи.