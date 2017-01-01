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Кириленко видит заговор в карте Украины без Крыма на ТВ

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Вице-премьер Украины не верит в такие "технические ошибки" на телевидении и намекает на связь с выборами президента в Российской федерации.
Вице-премьер Вячеслав Кириленко
Вице-премьер Вячеслав Кириленко
 
Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма - "не случайность, а чья-то целенаправленная работа".
 
"Если почти одновременно на двух украинских общенациональных телеканалах прямо накануне выборов Путина в России в прямом эфире появляются карты Украины без Крыма, это уже не случайность, а чья-то целенаправленная работа", - заявил вице-премьер.
 
Кириленко добавил, что не верит в такие "технические ошибки".
 
"Должны быть фамилии", - отметил он.
 
Как известно, 17 марта телеканал "UA: Первый" показал карту Украины без Крыма и заявил, что зрители 27 секунд видели такую карту Украины из-за технической ошибки. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова.
 
18 марта на телеканале "СТБ" заявили, что в эфире канала появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма - также из-за технической ошибки.
 
Оба телеканала извинились перед телезрителями. На СТБ заявили, что проведут служебное расследование, после чего примут кадровые решения. 
 
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Теги: Крым, Кириленко, СТБ, телеканал, выборы в России, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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