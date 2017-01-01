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Российские выборы в Крыму незаконны - Порошенко

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Международные партнеры Украины не признают проведенные в аннексированном Крыму выборы президента России, отметил глава государства.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко во время государственного визита в Кувейт 18 марта прокомментировал президентские выборы в аннексированном Крыму, организованные Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской федерации. Незаконные на территории оккупированного Крыма", - отметил Порошенко.

Он указал, что в последние несколько дней у него были интенсивные международные контакты, в ходе которых он "получил заверения о непризнании выборов президента России в Крыму".

"И единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь", - подчеркнул Порошенко.

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Ранее сообщалось, что Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение Россией президентских выборов в аннексированном Крыму нарушает Устав ООН.

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Теги: Выборы, Крым, Порошенко, Петр Порошенко, выборы президента РФ 2018
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Источник: korrespondent.net

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