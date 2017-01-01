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Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера

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Министр иностранных дел Украины назвал бывшего немецкого канцлера важнейшим лоббистом Путина во всем мире, против которого важно ввести меры.
Герхард Шредер
Герхард Шредер
 
В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом Климкин заявил в воскресенье, 18 марта, газете Bild.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул глава украинского МИД.

Напомним, после того, как в 2005 году Шрёдер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта Северный поток. Позднее политик возглавил и совет компании Северный поток-2, а также совет директоров Роснефти.

Источник: Русская служба DW

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Теги: МИД Украины, Германия, ФРГ, санкции, Шредер
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Источник: korrespondent.net

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