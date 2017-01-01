Итоги 18 марта: Выборы в России и протесты в Киеве

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 18 марта:

В РФ состоялись президентские выборы

В России состоялись выборы президента страны Участие в них приняли восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства. После обработки 99% протоколов Путин лидирует с 76,65% голосов избирателей.

В ЦИК РФ отметили, что действующий президент заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей − за Путина проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

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Путин во время выступления в предвыборном штабе пообещал не отвечать на действия Украины во время выборов, а также рассказал, что не планирует конституционных реформ и выразил надежду на сохранение своей команды в ближайшие годы.

В Украине выборы президента РФ фактически сорвали, поскольку в МВД ограничили доступ к дипучреждениям, где открыли избирательные участки, только сотрудникам этих дипучреждений. Также возле посольство и консульство РФ активисты устроили акции против “выборов Путина“.

МИД Британии обвинило РФ в тайной разработке химоружия

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение последнего десятилетия Россия тайно работала над созданием смертоносного нервно-паралитического вещества Новичок, применение которого является нарушением Конвенции о химическом оружии.

Украинский телеканал показал карту без Крыма

В эфире телеканал СТБ появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма. Руководство канала заявило, что будет проведено служебное расследование и принесло извинения за недопустимую ошибку в эфире 16 марта. Это второй случай за два дня.

В Киеве требовали импичмента Порошенко

Рух новый сил организовал очередной митинг против президента Петра Порошенко. Изначально участники акции собрались на Майдане, где были установлены конструкции, символизирующие единство с Крымом. Эти конструкции митингующим чем-то помешали, их разобрали. Затем “михомайдановцы“ поехали к дому Порошенко в Козине.

Украина договорилась об упрощении виз с Кувейтом

Президент Украины Петр Порошенко и Эмир государства Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер ас-Сабах во время встречи договорились об упрощении визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде.

Турецкие войска полностью захватили Африн

Турецкие вооруженные силы и Свободная сирийская армия взяли под полный контроль сирийский город Африн, который является главным центром курдского анклава на границе с Турцией.

В ответ на захват города курдская администрация Африна пригрозила Анкаре масштабной партизанской войной.