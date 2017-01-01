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На Донбассе за сутки ранен один военный

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В результате двух обстрелов под Авдеевкой один боец получил травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем помощи.
Сепаратисты продолжают нарушать перемирие
Сепаратисты продолжают нарушать перемирие
Getty Images

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли два раза, ранения получил один боец. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром в понедельник, 19 марта, на своей странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в понедельник утром.

В частности, на Донецком направлении дважды открывался огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина, добавили в штабе.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили, что Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. А в ЛНР отметили, что за сутки обстрелов не было.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 15 марта по 19:30 16 марта зафиксировала 63 взрыва. 

 

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Теги: донбасс, обстрел, АТО, АТО новости, зона АТО, раненые в АТО, АТО на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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