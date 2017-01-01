На Донбассе за сутки ранен один военный

В результате двух обстрелов под Авдеевкой один боец получил травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем помощи.

За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе обстреляли два раза, ранения получил один боец. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке утром в понедельник, 19 марта, на своей странице в Facebook.

"Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня. В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", – говорится в сводке пресс-центра на странице в Facebook в понедельник утром.

В частности, на Донецком направлении дважды открывался огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Авдеевки.

На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина, добавили в штабе.

В свою очередь в самопровозглашенной ДНР заявили, что Украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки. А в ЛНР отметили, что за сутки обстрелов не было.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 15 марта по 19:30 16 марта зафиксировала 63 взрыва.

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