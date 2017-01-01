Непогода оставила без света 129 населенных пунктов

Движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

В селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек Пресс-служба ГСЧС Украины

В Украине в результате ухудшения погодных условий без света остаются 129 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям утром в понедельник, 19 марта.

Так, из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 40 населенных пунктов в Запорожской области, 35 – в Николаевской, 22 – в Донецкой, 17 – в Днепропетровской, в Одесской – 10, в Херсонской и Кировоградской три и два соответственно.

Как уточнили в ГСЧС, в с.Крыжановка Одесской области без теплоснабжения из-за отсутствия лимита на газ при минусовой температуре остались более двух тысяч человек. Восстановление газоснабжения запланировано на 19 марта.

В ГСЧС отметили, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Также в штатном режиме работают аэропорты и морские торговые порты.

Ранее украинцев предупредили об ухудшении погоды.