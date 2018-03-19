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Онищенко заявил о записи с "угрозами от Порошенко"

Комментариев: 4
Беглый депутат в очередной раз заявил, что имеет компромат на президента Петра Порошенко, который якобы требовал обеспечить голосование за необходимые Банковой законопроекты.
Онищенко опять заявил о пленках, изобличающих Порошенко
Онищенко опять заявил о пленках, изобличающих Порошенко
rbc.ua

Народный депутат Александр Онищенко, который сейчас скрывается от украинского следствия в Испании, заявил, что у него якобы есть аудиозапись его разговора с президентом Петром Порошенко, где тот “угрожает уголовными делами“ против нардепа. Об этом парламентарий рассказал в интервью программе ТСН.Тиждень.

Как утверждает Онищенко, глава государства якобы требовал от него обеспечить голосование в Верховной Раде за необходимые Банковой законопроекты.

“Есть одна запись, где Порошенко угрожает мне уголовными делами, если кое-кто не будет голосовать за его законодательство“, - сказал депутат.

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На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о Юлии Тимошенко и фракции Батькивщина, Онищенко ответил, что это “неважно“.

“Я думаю, эта запись прольет свет на мое уголовное дело. 8 июня состоялся этот разговор. За неделю до того, как начали арестовывать моих людей. Где Порошенко говорит, что в одной руке у него законопроекты, за которые нужно проголосовать, а в другой - уголовное дело на Александра“, - заявил нардеп.

По его словам, в итоге законопроекты не были проголосованы, так как “шантажировали человека, которому были неинтересны уголовные дела против меня“.

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Онищенко добавил, что это были “непопулярные“ законопроекты - “по Донбассу, по пенсионной реформе, по тарифам“, которые “требовал МВФ“.

Онищенко обвиняют в организации схемы перепродажи купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

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НАБУ начало досудебное расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с Укргаздобычей, в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации газа, в размере свыше 1,6 млрд, в результате чего Укргаздобыча понесло убытки более чем на 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к участию в “газовой схеме“ 29 человек. Сейчас семь человек, в том числе народный депутат Онищенко, находятся в розыске.

Напомним, 15 января 2018 года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия НАБУ по обращению с ходатайством о выдаче Испанией Онищенко. Сейчас испанский суд рассматривает вопрос экстрадиции беглого депутата в Украину. Онищенко сам хочет вернуться и стать президентом.

 

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Теги: Онищенко, Порошенко, коррупция, компромат
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Комментариев (4)
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Экс-диктатор    19.03.2018, 10:23
Оценка:  0
Экс-диктатор
Аудио?
Да хоть видео!
Если ВДРУГкто не помнит жалкий фарс по Кучме...
Даже на видео в нашем самом гуманном будет чел, ПОХОЖИЙ на Порошенко
MNI1957    19.03.2018, 10:18
Оценка:  +3
MNI1957
депутат,слово нецензуреое
Экс-диктатор    19.03.2018, 10:24
Оценка:  0
Экс-диктатор
А прх?
Peyot    19.03.2018, 10:11
Оценка:  +2
Peyot
этот чуди куже два года расказывает о том что у него что то на Пороха есть вот только почему так ничего и не показал. А не балабол ли он часом?))))
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