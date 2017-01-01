Озвучена вероятная причина самоубийства летчика-героя Волошина - СМИ
Вероятной причиной самоубийства известного военного летчика и исполняющего обязанности директора КП Николаевский международный аэропорт Владислава Волошина могли быть проблемы из-за ремонта аэропорта.
Об этом сообщил один из работников аэропорта, передает Новости-N.
По словам сослуживцев, Волошин был человеком весьма впечатлительным, с повышенным чувством справедливости.
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Источник рассказал, что при ремонте аэропорта были серьезные проблемы с финансированием. Остается нерешенным вопрос с задолженностью за уже произведенные работы ОАО Жилпромстрой-8 на сумму более 20 миллионов гривен.
По его словам, одна из николаевских фирм выиграла тендер на производство электромонтажных работ в аэропорту на сумму около 60 миллионов гривен. Фирма получила предоплату 10 миллионов и выполнила большую часть работ, однако якобы поступило указание, больше подрядчику не платить и заключить договор с другой фирмой.
Источник в Николаевской облгосадминистрации категорически опроверг информацию о работах.
Напомним, 18 марта 29-летний герой-летчик Владислав Волошин застрелился из пистолета в собственном доме в Николаеве.