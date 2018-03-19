Метели и снежные заносы усложнили проезд на дорогах Украины

В Днепре наблюдается транспортный коллапс, власти винят синоптиков.

По состоянию на 8:00 19 марта, несмотря на сильный снег в некоторых регионах Украины, запрет на движение транспорта на дорогах не применялся. Проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Сильные снегопады наблюдаются в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и юго-восточных частях Полтавской и Черкасской областей. Сильный порывистый ветер до 20 м/с приводит к образованию заносов.

Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 20-25 см.

В Херсонской и Донецкой областях - небольшой снег, в Запорожской области - снег с дождем. Также незначительные осадки в виде снега в отдельных районах Львовской области.

Покрытие на автодорогах государственного значения местами заснеженное. На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской и Львовской областях небольшой снег.

Службы автомобильных дорог в областях работают в круглосуточном режиме.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении в понедельник погодных условий по всей Украине - снегопадах, метели и гололедице, а в Карпатах - о значительной лавиноопасности. ГосЧС предупреждает, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

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При этом местные издания Днепропетровского региона, в частности 056.ua, сообщают, о настоящем транспортном коллапсе. Втечение последних суток практически не прерываясь шел снег. Коммунальщики и вышедшая на дороги снегоуборочная техника оказались бессильны перед стихией.

Как следствие этого - в понедельник 19 марта на дороги областного центра не смог в полном объеме выйти общественный транспорт - снег заблокировал его в автопарках, троллейбусных и трамвайных депо.

Жители пишут в соцсетях - кое-где снега по пояс и выше 056.ua

Фуры и прочий транспорт перегородили почти все магистрали, и н дают возможность попасть на массивы и с массивов маршрутным автобусам.



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“К примеру на Западном на дороге больше полметра снега, и автобус там физически не проедет, на Игрени стоит фура, Правда и Донецкое шоссе стоят по той же причине. Мы делаем все возможное для того, чтобы вывезти людей“, — заявил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий, добавив, что автобусного транспорта уже выехало больше 60% машин, так как “только сейчас расчищают выездные улицы“.

За сутки в Днепре выпала двойная месячная норма осадков - 40 см снега 056.ua

Местные власти, в частности советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик, сообщают, что за сутки выпала двойная месячная норма осадков - 40 см снега - и винят в возникших проблемах синоптиков, которые “ошиблись на 300 км“.

Власти винят в случившемся снежном апокалипсисе синоптиков 056.ua

В Днепре не ходят маршрутки 0:00 / 00:14

Напомним, 18 марта в Украине без света остались 134 населенных пункта.