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Порошенко: Итоги выборов в Крыму - филькина грамота

Комментариев: 1
Президент Украины опубликовал официальное обращение по поводу выборов в аннексированном Крыму.
Порошенко не признает выборов в Крыму
Порошенко не признает выборов в Крыму
EPA/UPG

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал президентские выборы в Крыму и их результаты. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Петра Порошенко. Опубликовано обращение Президента по поводу “выборов“ на территории оккупированного Крыма.

В своем обращении, Порошенко назвал выборы в Крыму незаконными и теми, что не будут иметь никаких правовых последствий. Он отметил, что легитимными в Крыму могут быть только выборы Президента Украины.

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А то, что произошло в Крыму, Президент считает ничем иным, как “Филькиной грамотой“ и попыткой легитимизировать агрессию и аннексию.

Порошенко об итогах выборов в Крыму
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В своем обращении, Порошенко поблагодарил ОБСЕ,  отказавшуюся следить за выборами в Крыму , а также крымчан, которые даже находясь под давлением и угрозами, не пошли голосовать за российскую власть.

Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина

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Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль, поправший международное право.

Напомним, что 12 Марта Петр Порошенко заявлял, что причастных к выборам в Крыму ждут санкции, и что фейковые выборы на территории Крыма Украина не признает никогда. 

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Теги: Порошенко, Крым, выборы, обращение
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Комментариев (1)
МСергей    19.03.2018, 11:59
Оценка:  0
МСергей
Главная цель ОБСЕ - предотвращение возникновения конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, ликвидация последствий конфликтов.

защита прав человека;
развитие демократических институтов;
мониторинг выборов.
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