Порошенко: Итоги выборов в Крыму - филькина грамота
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал президентские выборы в Крыму и их результаты. Об этом сообщает официальное интернет-представительство Петра Порошенко. Опубликовано обращение Президента по поводу “выборов“ на территории оккупированного Крыма.
В своем обращении, Порошенко назвал выборы в Крыму незаконными и теми, что не будут иметь никаких правовых последствий. Он отметил, что легитимными в Крыму могут быть только выборы Президента Украины.
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А то, что произошло в Крыму, Президент считает ничем иным, как “Филькиной грамотой“ и попыткой легитимизировать агрессию и аннексию.
В своем обращении, Порошенко поблагодарил ОБСЕ, отказавшуюся следить за выборами в Крыму , а также крымчан, которые даже находясь под давлением и угрозами, не пошли голосовать за российскую власть.
Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал - Крым - это Украина
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Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль, поправший международное право.
Напомним, что 12 Марта Петр Порошенко заявлял, что причастных к выборам в Крыму ждут санкции, и что фейковые выборы на территории Крыма Украина не признает никогда.
защита прав человека;
развитие демократических институтов;
мониторинг выборов.