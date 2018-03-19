Под Черниговом задержали банду грабителей элитных особняков

Награбленное вывозили грузовиками - во время обысков в домах серийных воров полиция выявила более 200 ценных вещей.

В преступную группу входили пять ранее судимых мужчин cn.npu.gov.ua

В Козелецком районе Черниговской области правоохранители задержала при попытке вывоза ценных вещей из элитного особняка членов воровской банды. Ранее эти же воры обчистили десятки элитных особняков и имений в Черниговской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Среди воровской добычи были обнаружены квадроциклы, лодочные моторы, снегоуборочная техника, высококачественные электроинструменты ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи.

Кроме этого, полиция обнаружила почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию.

Полиция обнаружила у воров почти две тысячи патронов cn.npu.gov.ua

Полицейским потребовалось несколько грузовиков, чтобы вывезти более двухсот ценных вещей.

Правоохранители нашли более двухсот ценных вещей cn.npu.gov.ua

Среди украденных вещей были старинные иконы cn.npu.gov.ua

В преступную группу входили пять ранее судимых жителей Чернигова и области.

“Задержанная группа является лишь частью значительно многочисленной воровской группы, которая на протяжении 2 лет проникала в дачные дома в двух соседних областях“, - отметили в полиции.

По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (“Кража, совершенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище“) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Как сообщало СМИ 15 марта, в Киеве ограбили квартиру замминистра иностранных дел.