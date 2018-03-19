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Под Черниговом задержали банду грабителей элитных особняков

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Награбленное вывозили грузовиками - во время обысков в домах серийных воров полиция выявила более 200 ценных вещей.
В преступную группу входили пять ранее судимых мужчин
В преступную группу входили пять ранее судимых мужчин
cn.npu.gov.ua

В Козелецком районе Черниговской области правоохранители задержала при попытке вывоза ценных вещей из элитного особняка членов воровской банды. Ранее эти же воры обчистили десятки элитных особняков и имений в Черниговской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Среди воровской добычи были обнаружены квадроциклы, лодочные моторы, снегоуборочная техника, высококачественные электроинструменты ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи.

Кроме этого, полиция обнаружила почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию.

Полиция обнаружила у воров почти две тысячи патронов
Полиция обнаружила у воров почти две тысячи патронов
cn.npu.gov.ua

Полицейским потребовалось несколько грузовиков, чтобы вывезти более двухсот ценных вещей.

Правоохранители нашли более двухсот ценных вещей
Правоохранители нашли более двухсот ценных вещей
cn.npu.gov.ua

Среди украденных вещей были старинные иконы
Среди украденных вещей были старинные иконы
cn.npu.gov.ua

В преступную группу входили пять ранее судимых жителей Чернигова и области.

“Задержанная группа является лишь частью значительно многочисленной воровской группы, которая на протяжении 2 лет проникала в дачные дома в двух соседних областях“, - отметили в полиции.

По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (“Кража, совершенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище“) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Как сообщало СМИ 15 марта, в Киеве ограбили квартиру замминистра иностранных дел.

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Теги: банда, грабители, воры, Черниговская область, Киевская область, особняк, имение
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