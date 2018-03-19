МОУ на 72 млн гривен закупило "игрушечные" дымовые завесы

Военная прокуратура разбирается в обстоятельствах "ошибки".

Смесь предназначена, в частности, для имитации боевых действий при игре в страйкбол mil.gov.ua

Департамент государственных закупок Министерства обороны Украины в 2015-2017 годах закупил за 72 млн дымовые смеси для военных в зоне АТО, однако оказалось, что в боевых действиях они использоваться не могут.

Об этом сообщает военная прокуратура.

Дымовые смеси марки ДС-56 должна была поставить ООО Фирма Альфа ЛТД. Никаких испытаний перед закупкой не проводили. Теперь же обнаружилось, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая состоит на вооружении в Вооруженных Силах Украины.

“Более того, из-за отсутствия устойчивости дыма к рассеиванию в атмосферном воздухе закупленная дымовая смесь не обеспечивает должного маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должен длиться около 30 мин), а потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий“, - отметили в прокуратуре.

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При этом установлено, что по своим техническим характеристикам закупленная смесь изготавливается для окуривания деревьев [для защиты от заморозков], имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок и тому подобное.

Военная прокуратура Криворожского гарнизона 12 марта возбудило уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к воинской службе) УК Украины.

Напомним, 5 марта недвижимость Александра Авакова, сына министра внутренних дел Арсена Авакова, повторно арестована в рамках так называемого дела о закупке рюкзаков для ВСУ.