На Донбассе взяли в плен россиянина - СМИ

Александр Заяц принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино.

На Донбассе взяли в плен гражданина России myrotvorets.center/criminal

На Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен гражданина России Александра Зайца, который воевал в рядах сепаратистов. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщается на странице Тwitter Миротворца.

По данным сайта, Заяц взят в плен в марте 2018 года.

подразделениями ВСУ взят в плен боец “9 полка морской пехоты ДНР“ Заяц Александр Владимирович, занимающий должность командира одного из взводов. В прошлом Заяц являлся военнослужащим по контракту 138 мотострелковой бригады ВС РФ pic.twitter.com/0NVrLQcrXS — Ukr_Che (@Ukr_Che) 18 марта 2018 г.

Фото со страницы боевика в соцсети myrotvorets.center/criminal

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На Донбассе он воюет с конца мая 2014 года, приехал из Санкт-Петербурга. Заяц являлся командиром взвода девятого полка "морской пехоты" ДНР. Принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино.

“Награжден медалью За ратную доблесть. Имеет склонность к алкоголю“, - говорится в сообщении.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭТО ....

Когда наша армия на своей территории берет в плен граждан россии (страна-агрессор), приехавших убивать украинцев.https://t.co/eJKMBY81Ql — Myrotvorets.center (@peacein4rm) 19 марта 2018 г.

Напомним, 11 марта стало известно, что в Луганской области ВСУ взяли в плен сепаратиста, который пытался проникнуть на подконтрольную Украине территорию.