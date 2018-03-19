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На Донбассе взяли в плен россиянина - СМИ

Спецтема: Война на Донбассе
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Александр Заяц принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино.
На Донбассе взяли в плен гражданина России
На Донбассе взяли в плен гражданина России
myrotvorets.center/criminal

На Донбассе бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен гражданина России Александра Зайца, который воевал в рядах сепаратистов. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщается на странице Тwitter Миротворца.

По данным сайта, Заяц взят в плен в марте 2018 года.

Фото со страницы боевика в соцсети
Фото со страницы боевика в соцсети
myrotvorets.center/criminal

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На Донбассе он воюет с конца мая 2014 года, приехал из Санкт-Петербурга. Заяц являлся командиром взвода девятого полка "морской пехоты"  ДНР. Принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке, в Безымянном под Широкино.

“Награжден медалью За ратную доблесть. Имеет склонность к алкоголю“, - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта стало известно, что в Луганской области ВСУ взяли в плен сепаратиста, который пытался проникнуть на подконтрольную Украине территорию.

 

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Теги: пленные, Донбасс, АТО, российские военные, ВСУ, война на Донбассе
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