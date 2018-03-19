Больницы Одесской области закупили вместо медицинского технический кислород

Убытки предварительно оцениваются в сумму около 6 миллионов гривен.

Полиция Одесской области расследует аферу, в рамках которой больницам региона продали технический кислород вместо медицинского. Оперативники управления защиты экономики в области и следственного управления полиции провели санкционированные обыски на предприятии, которое поставляло кислород.

Об этом сообщает полиция области.

Стоит отметить, что поставщик кислорода был выбран через тендерную процедуру. Правоохранители подозревают сговор уже на этом этапе, потому что условия конкурса были прописаны под конкретного поставщика. Он продавал в больницы кислород, который не только не отвечал требованиям ДСТУ, но и имел завышенную стоимость.

“Фактически, кислород, который должен использоваться в промышленных целях, попадал в медучреждения. Технический кислород вместо медицинского мог представлять угрозу для здоровья пациентов и привести к трагическим последствиям“, - утверждают полицейские.

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14-15 марта полиция провела санкционированные обыски на предприятии, которое поставляло кислород. Правоохранители изъяли “черную“ бухгалтерию, 880 000 гривен, 1 450 евро, более 1 000 долларов, 62 000 российских рублей и другие материалы, имеющие значение для досудебного расследования.

Все мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, Департамент государственных закупок Министерства обороны Украины в 2015-2017 годах закупил за 72 млн дымовые смеси для военных в зоне АТО, однако оказалось, что закупленна смесь изготавливается для окуривания деревьев [для защиты от заморозков], имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы во время кинематографических съемок и тому подобного.