Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киевской области столкнулись ЗИЛ и BMW, погибли четверо

Комментариев: 3
Водитель BMW и три пассажира погибли на месте.
BMW вылетел на встречную полосу, не справившись с управлением
BMW вылетел на встречную полосу, не справившись с управлением
kv.npu.gov.ua

В Киевской области на 48 км шоссе Киев-Овруч, неподалеку от села Феневичи, автомобиль BMW столкнулся с грузовиком ЗИЛ, в результате чего погиб водитель легкового автомобиля и его трое пассажиров.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По версии правоохранителей, ДТП произошло когда водитель BMW на литовских номерах не справился с управлением на закругленном участке дороги и вылетел на встречную полосу.

Пассажир грузовика получила травму головы
Пассажир грузовика получила травму головы
kv.npu.gov.ua

Читай также: В Черновицкой области в ДТП погибли четыре пенсионерки

25-летний водитель BMW и его трое пассажиров 26-27 лет скончались на месте. 49-летняя пассажирка грузовика была доставлена в больницу с закрытой травмой головы, сотрясением мозга и разбитым носом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Полиция проводит следственные мероприятия и установливает подробности инцидента.

Напомним, 18 марта в Киеве, на пересечении улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе, столкнулись трамвай и грузовик, в результате чего пострадали люди.

Ранее, 17 марта, на Житомирской трассе маршрутка влетела в грузовик, пострадали трое человек.

Поделись:
Теги: ДТП, ЗИЛ, BMW, грузовик, автомобиль, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Rabyshkin    19.03.2018, 13:28
Оценка:  0
Rabyshkin
НАТО проиграло этот поединок
Neon999    19.03.2018, 13:06
Оценка:  0
Neon999
Бляхи это уже как диагноз уже. + молодняк на БМВ + не соблюдение скорости. в итоге смерть.
sv_sim    19.03.2018, 12:57
Оценка:  +2
sv_sim
Запретить эти бляхи к чертям, каждый день мелькают в новостях. Ситуация: машину купил, права купил, водить Не купил
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь