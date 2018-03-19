В Киевской области столкнулись ЗИЛ и BMW, погибли четверо

Водитель BMW и три пассажира погибли на месте.

BMW вылетел на встречную полосу, не справившись с управлением kv.npu.gov.ua

В Киевской области на 48 км шоссе Киев-Овруч, неподалеку от села Феневичи, автомобиль BMW столкнулся с грузовиком ЗИЛ, в результате чего погиб водитель легкового автомобиля и его трое пассажиров.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

По версии правоохранителей, ДТП произошло когда водитель BMW на литовских номерах не справился с управлением на закругленном участке дороги и вылетел на встречную полосу.

Пассажир грузовика получила травму головы kv.npu.gov.ua

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25-летний водитель BMW и его трое пассажиров 26-27 лет скончались на месте. 49-летняя пассажирка грузовика была доставлена в больницу с закрытой травмой головы, сотрясением мозга и разбитым носом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Полиция проводит следственные мероприятия и установливает подробности инцидента.

Напомним, 18 марта в Киеве, на пересечении улицы Тростянецкой и Харьковского шоссе, столкнулись трамвай и грузовик, в результате чего пострадали люди.

Ранее, 17 марта, на Житомирской трассе маршрутка влетела в грузовик, пострадали трое человек.