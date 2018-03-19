Парубий: Россияне выбрали международного преступника

Андрей Парубий назвал Путина международным преступником и сказал, что Украина не простит событий 18 марта 2014 года.

Глава Парламента осудил Путина и так называемые выборы в Крыму УНИАН

19 марта председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий высказался о так называемых “президентских выборах“ в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНИАН.

“Вчера в России состоялись так называемые выборы международного преступника Путина. Оккупант провел так называемые “выборы президента“ и на территории оккупированного Крыма“, сказал Парубий.

Также Андрей Парубий отметил, что не случайно оккупант выбрал датой выборов именно 18 марта.

“Именно 18 марта 2014 года был подписан ничтожный договор о так называемом присоединении Крыма к России. И именно в этот день - 18 марта 2014 года - в Симферополе во время штурма российской оккупационной армией украинской воинской части был убит украинский прапорщик Сергей Кокурин. Мы об этом помним, не забудем и не простим“ – заявил Андрей Парубий.

Читай также: Польша не признает выборы в Крыму

Спикер Верховной Рады в очередной раз призвал не признавать легитимность “выборов“ и добавил, что право не может возникнуть из правонарушения.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко записал официальное видеозаявление, в котором назвал результаты выборов в оккупированном Крыму “Филькиной грамотой“. Порошенко отметил, что эти выборы никогда не будут иметь правовых последствий.