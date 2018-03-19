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Украина передала ЕС список лиц, причастных к "выборам" в Крыму

Комментариев: 1
В спискеболее 140 фамилий.
Запад не признает выборы в Крыму
Запад не признает выборы в Крыму
EPA/UPG

Украина передала главам МИД стран - членов Евросоюза список из более чем 140 лиц, причастных к организации и проведению Россией незаконных выборов во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил политический директор МИД Алексей Макеев, передает LB.ua.

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По его словам, министр иностранных дел Павел Климкин передал этот список своим коллегам на сегодняшней встрече в Брюсселе.

“Мы передали европейцам список из более чем 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму“, - сказал Макеев.

Как отметил чиновник, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, “такого количества, кажется, не было никогда“.

Напомним, в прокуратуре АРК обещают, что все организаторы незаконных “выборов“ в Крыму будут наказаны. Президент Петр Порошенко заявил, что итоги незаконных выборов в Крыму ничтожны и не имею юридических последствий.

 

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Теги: Крым, ЕС, выборы, выборы в Крыму, выборы президента РФ
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Комментариев (1)
barakuda*777    19.03.2018, 13:33
Оценка:  0
barakuda*777
Всех вписать в базу миротворец однозначно.
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