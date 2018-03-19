Волошин перед смертью говорил с медиками - полиция

Руководитель Николаевского аэропорта Владислав Волошин был в сознании после того, как он выстрелил в себя. Он прожил полтора часа, медикам не удалось спасти человека.

Совершивший самоубийство и. о. директора Николаевского аэропорта летчик Владислав Волошин после выстрела в себя был в сознании, но он не сообщил медикам причины своего поступка. Об этом УП рассказали в областной полиции.

Также Волошин не оставил предсмертной записки.

“Когда приехали медики, он был жив, был в контактном состоянии. Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию“, - сказал собеседник издания и добавил, что Волошин выстрелил около 13:30, а умер около 15:00.

Секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная подтвердила, что записки самоубийца не оставил и что на момент прибытия скорой он был еще жив и мог говорить, но деталей этих разговоров она не раскрывать отказалась.

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“Следствие рассматривает все возможные версии. И, возможно, установит дополнительные квалификации, если они будут“, - отметила Бережная.

Полиция исследует опубликованную СМИ переписку Волошина с работником аэропорта, где Волошин говорит о намерениях покончить с жизнью. На вопрос, может ли рассматриваться версия запугивания или склонения к самоубийству, Бережная сказала: “Следствие будет изучать все версии, и будут допрошены все люди, потому что телефон также был изъят. В переписке... пока не установлено прямых угроз, которые могли бы свидетельствовать о том, что что-то угрожало погибшему. Но все это будет исследоваться, и в результате следствие установит возможные версии дополнительные“.

Правоохранители допросят как родных, так и знакомых Волошина, работников аэропорта и местной администрации - всех лиц, которые общались, или имели какие-либо отношения с погибшим накануне самоубийства.

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По словам Бережной, это дело уже на особом контроле. Полиция будет озвучивать всю информацию, которую можно будет обнародовать.

Напомним, что предшественника Волошина на должности директора задержали за взятку, хотя впоследствии задержанный вышел под огромный залог.