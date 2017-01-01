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В Каменском произошел взрыв в игорном заведении, есть пострадавшие

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В результате взрыва гранаты в зале игровых автоматов ранения получили 22-летняя женщина и сам 52-летний "подрывник".
Последствия взрыва в игорном зале в Каменском
Последствия взрыва в игорном зале в Каменском
dp.npu.gov.ua

В Каменском (Днепропетровская область) прогремел взрыв в зале игровых автоматов на улице Михаила Грушевского, в результате чего ранения получили два человека.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В частности, полицейские установили, что 19 марта около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и потребовали деньги.

Как рассказали правоохранители, один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать посетителям. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату.

“В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник“.

Игорное заведение намеревались ограбить
Игорное заведение намеревались ограбить
dp.npu.gov.ua

Правоохранители уже установили личность одного злоумышленника, сейчас принимаются меры для установления и задержания другого участника инцидента.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство по нескольким статьям УК.

Напомним, 15 марта в Деснянском районе Киева, на проспекте Маяковского, мужчина бросил гранату в патрульных полицейских, когда те потребовали его документы для проверки.

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Теги: Каменское, граната, игровые автоматы, пострадавшие, полиция
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