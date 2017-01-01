В Каменском произошел взрыв в игорном заведении, есть пострадавшие
В Каменском (Днепропетровская область) прогремел взрыв в зале игровых автоматов на улице Михаила Грушевского, в результате чего ранения получили два человека.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
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В частности, полицейские установили, что 19 марта около 5:40 в помещение вошли двое неизвестных и потребовали деньги.
Как рассказали правоохранители, один из мужчин вытащил гранату и стал угрожать посетителям. Работники заведения попытались остановить нарушителей. Тогда один из мужчин убежал, а другой бросил гранату.
“В результате взрыва телесные повреждения получили 22-летняя посетительница и сам 52-летний "подрывник“.
Правоохранители уже установили личность одного злоумышленника, сейчас принимаются меры для установления и задержания другого участника инцидента.
По факту взрыва полиция открыла уголовное производство по нескольким статьям УК.
Напомним, 15 марта в Деснянском районе Киева, на проспекте Маяковского, мужчина бросил гранату в патрульных полицейских, когда те потребовали его документы для проверки.