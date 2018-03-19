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В Украине с 2014-го троекратно увеличилось количество ОПГ

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В Нацполции Украины рассказали о криминогенной ситуации в стране.
С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ
С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ
depositphotos.com

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Нацполиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60-ти организованных преступных группировок. При этом отмечается, что за последние три года в Украине троекратно увеличилось количество ОПГ.

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Так еще в 2016 году количество ликвидированных ОПГ (за первые два месяца года) - составляло 22, в 2017 году – 42.

С организованной преступностью борются разные подразделения полиции
С организованной преступностью борются разные подразделения полиции
npu.gov.ua

Аналогично вырос показатель деятельности на территории страны бандо-группировок. Если в 2014 году таких было ликвидировано - 3, в 2015 – 0 , в 2016 – 2, то в 2018 – уже 9.

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В два раза вырос показатель ОПГ, причастных к незаконному обороту наркотиков. Если в 2015 году таких групп было ликвидировано – 3, в 2016 – 7, и в 2017 – тоже 7, то в 2018 – уже 16 (речь о данных за первые два месяца года).

Показатели по борьбе с преступностью с 2014 по 2018 годы
Показатели по борьбе с преступностью с 2014 по 2018 годы
npu.gov.ua

Результаты роботы полиции за 2 месяца 2018 года
Результаты роботы полиции за 2 месяца 2018 года
npu.gov.ua

Напомним, ранее Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (УСРА). Предварительно, оно должно взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

Напомним, 12 января первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин 
сравнил уровень преступности в 90-х и сейчас.

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Теги: ОПГ, организованная преступность, криминал, Напцполиция
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Комментариев (2)
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Глод    19.03.2018, 15:18
Оценка:  0
Глод
Это потому что милицию в полицию переименовали.
barakuda*777    19.03.2018, 15:08
Оценка:  +2
barakuda*777
Да нет я больше данным министра верю, в стране стало спокойней жить не тужить): Днём на улицах тупо грабят.
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