В Украине с 2014-го троекратно увеличилось количество ОПГ

В Нацполции Украины рассказали о криминогенной ситуации в стране.

С начала года полиция прекратила деятельность 60 ОПГ depositphotos.com

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Нацполиция за первые два месяца 2018 года прекратила деятельность 60-ти организованных преступных группировок. При этом отмечается, что за последние три года в Украине троекратно увеличилось количество ОПГ.

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Так еще в 2016 году количество ликвидированных ОПГ (за первые два месяца года) - составляло 22, в 2017 году – 42.

С организованной преступностью борются разные подразделения полиции npu.gov.ua

Аналогично вырос показатель деятельности на территории страны бандо-группировок. Если в 2014 году таких было ликвидировано - 3, в 2015 – 0 , в 2016 – 2, то в 2018 – уже 9.

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В два раза вырос показатель ОПГ, причастных к незаконному обороту наркотиков. Если в 2015 году таких групп было ликвидировано – 3, в 2016 – 7, и в 2017 – тоже 7, то в 2018 – уже 16 (речь о данных за первые два месяца года).

Показатели по борьбе с преступностью с 2014 по 2018 годы npu.gov.ua

Результаты роботы полиции за 2 месяца 2018 года npu.gov.ua

Напомним, ранее Национальная полиция Украина анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (УСРА). Предварительно, оно должно взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

Напомним, 12 января первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин

сравнил уровень преступности в 90-х и сейчас.