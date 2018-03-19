Властям выгодна "истерия" вокруг Савченко - Тимошенко

Тимошенко поддержит снятие неприкосновенности с Надежды Савченко, которая попала в ВР как №1 в списке Батькивщины.

Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что “истерия“ вокруг депутата Надежды Савченко выгодна властям, поскольку ею прикрываются антиукраинские действия.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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“Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются… Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищением украинской собственности“, - сказала Тимошенко.

Она пояснила, что под антиукраинскими шагами также подразумевала намерение власти лишить Украину управления газотранспортной системой.

Лидер Батькивщины выразила сомнения по поводу возможной организации Савченко госпереворота, и добавила, что ситуацией с нардепом должны заниматься правоохранители.

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Тимошенко отметила, что ее фракция в парламенте будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшего члена Батькивщины.

Напомним, 17 марта нардеп Надежда Савченко заявила, что в Украине достаточно военных, готовых к перевороту. Ранее, 15 марта, Савченко заявила, что военный переворот - ожидаемое и правильное событие. До этого, в Верховную Раду были поданы представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.