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Властям выгодна "истерия" вокруг Савченко - Тимошенко

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 1
Тимошенко поддержит снятие неприкосновенности с Надежды Савченко, которая попала в ВР как №1 в списке Батькивщины.
Батькивщина будет голосовать за лишение неприкосновенности Савченко
Батькивщина будет голосовать за лишение неприкосновенности Савченко
УНИАН

Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что “истерия“ вокруг депутата Надежды Савченко выгодна властям, поскольку ею прикрываются антиукраинские действия.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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“Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются… Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищением украинской собственности“, - сказала Тимошенко.

Она пояснила, что под антиукраинскими шагами также подразумевала намерение власти лишить Украину управления газотранспортной системой. 

Лидер Батькивщины выразила сомнения по поводу возможной организации Савченко госпереворота, и добавила, что ситуацией с нардепом должны заниматься правоохранители.

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Тимошенко отметила, что ее фракция в парламенте будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшего члена Батькивщины.

Напомним, 17 марта нардеп Надежда Савченко заявила, что в Украине достаточно военных, готовых к перевороту. Ранее, 15 марта, Савченко заявила, что военный переворот - ожидаемое и правильное событие. До этого, в Верховную Раду были поданы представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 

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Теги: Батькивщина, Тимошенко, Савченко, госпереворот
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Комментариев (2)
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z-u-b    19.03.2018, 15:18
Оценка:  0
z-u-b
баракуда,вы правы
barakuda*777    19.03.2018, 15:03
Оценка:  +2
barakuda*777
Лучше мадам снимите с себя неприкосновенность и посмотрим где вы будете завтра.
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