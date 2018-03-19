Волошина заставляли подписывать незаконные акты - заместитель директора аэропорта
Покончившего с собой летчика-ветерана и исполняющего обязанности директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина заставляли подписывать незаконные акты Николаевской ОГА. Об этом рассказала его заместитель Алина Коротич, передает Громадское.
По ее словам, чиновники в 2017 году заставили Волошина подписать ряд незаконных документов, связанных с ремонтом аэропорта, однако летчик упорно сопротивлялся.
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“Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией касательно подписания акта выполненных работ, в отношении терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это не законно и поэтому он не соглашался“, - отметила Коротич.
Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился в собственной квартире руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. 19 марта в СМИ сообщили, что вероятной причиной самоубийства могли быть проблемы ремонта аэропорта (в частности, тендера на проведение работ).
Позднее, 19 марта, в Сети опубликовали скриншоты переписки Волошина, в которых упоминались мысли о суициде.