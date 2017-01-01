В Черновцах горит один из крупнейших рынков
На Калиновском рынке в Черновцах в понедельник, 19 марта, начался крупный пожар, сообщает БукІнфо.
По данным ГСЧС, что горит та часть рынка, где продают ковры. Площадь возгорания - около 1000 квадратных метров.
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Десять пожарных автомобилей прибыли тушить пламя. Сообщается также, что задействованы все подразделения в городе.
Однако, ликвидацию пожара осложняет высокая плотность и ограниченный доступ.
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По данным издания, несколько контейнеров с коврами уже выгорело. Предприниматели всеми силами пытаются спасти свой товар.
Один человек травмировал ногу. Его забрала скорая.
В 14: 55 пожар был локализован, но еще не потушен.