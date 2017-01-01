В Чернобыле рабочие сняли собаку с крыши саркофага

Спасателям понадобилось альпинистское снаряжение, чтобы снять животное.

В понедельник 19 марта в Сети появился ролик, как трое рабочих спасают бездомную собаку с крыши саркофага в Чернобыле. Видео выложил польский путешественник и член фонда Clean Futures Лукаш Завадски, об этом сообщает TJournal.

Лукаш утверждает, что это произошло в феврале 2018 года. Неизвестно, каким образом собаке удалось взгромоздиться на саркофаг Укрытие-2, закрывающий тот самый четвертый реактор АЭС, который взорвался во время катастрофы.

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Завадски рассказал, что для спасения животного понадобилось альпинистское снаряжение. Трое рабочих забрались на высоту 92 метра, закрепили животное спасательными ремнями и вместе с ней спустились на землю.

Рабочие спасают собаку в Чернобыле 0:00 / 02:01

Clean Futures – некоммерческий фонд, который уже несколько лет спасает собак в зоне чернобыльской АЭС. Также фонд выступает за стерилизацию собак Чернобыля чтобы контролировать их популяцию и обезопасить рабочих от агрессии со стороны бродячих собак.

Напомним, 19 марта в Киеве спасли енота, застрявшего в вентиляции. Енот был домашним, сильно испугался при переезде и залез в вентиляционный канал, откуда не смог выбраться самостоятельно.