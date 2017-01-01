Гройсман поручил Минюсту разобраться с обысками на Новой почте

Гройсман объявил, что собирается защищать легальный бизнес и отдал распоряжение Минюсту и бизнес-омбудсмену разобраться с обысками Новой почты.

19 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отдал распоряжение Минюсту совместно с бизнес-омбудсменом разобраться с обысками в Новой Почте и в других компаниях. Об этом глава Кабмина написал на своей странице в Facebook.

“На прошлой неделе состоялся ряд обысков в компаниях. Я буду защищать легальный бизнес и нам нужно разобраться, что происходит. Чтобы силовики не использовали властные полномочия. Поэтому я поручаю Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать эту ситуацию. Пообщаться с силовыми структурами и представителями бизнеса, чтобы мы сделали предварительные выводы“, пишет Гройсман

Также Владимир Гройсман добавил, что все вопросы должны быть рассмотрены на одном из первых заседаний комиссии, образованной реализации закона, ограничивающего обыски силовиками.

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17 марта сообщалось об обысках на Новой Почте, которые проводила ГПУ и об их результатах. Было заявлено, что в кассах Новой Почты были обнаружены неучтенные наличные деньги. Также Новую Почту заподозрили в неуплате налогов.