Гройсман поручил Минюсту разобраться с обысками на Новой почте
19 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отдал распоряжение Минюсту совместно с бизнес-омбудсменом разобраться с обысками в Новой Почте и в других компаниях. Об этом глава Кабмина написал на своей странице в Facebook.
“На прошлой неделе состоялся ряд обысков в компаниях. Я буду защищать легальный бизнес и нам нужно разобраться, что происходит. Чтобы силовики не использовали властные полномочия. Поэтому я поручаю Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать эту ситуацию. Пообщаться с силовыми структурами и представителями бизнеса, чтобы мы сделали предварительные выводы“, пишет Гройсман
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17 марта сообщалось об обысках на Новой Почте, которые проводила ГПУ и об их результатах. Было заявлено, что в кассах Новой Почты были обнаружены неучтенные наличные деньги. Также Новую Почту заподозрили в неуплате налогов.