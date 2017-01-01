СМИ: Сотрудники НАПК покрывают нарушения в Минэкологии

Член НАПК Скопич через руководителя Департамента организации работы по предупреждению и выявлению коррупции Онищука и главу отдела Третьяк совершил давление на Лозенко.

Руководство Национального агентства по предотвращению коррупции покрывает нарушения антикоррупционного законодательства в Министерстве экологии. Об том говорится в статье “НАПК, как ферма по выращиванию злочевских“, опубликованной на портале “Тема“.

“Согласно плану, Агентство своевременно проверило Министерство экологии… Уполномоченное лицо Департамента финансового контроляЛозенко в ходе проверки обнаружила грубые нарушения подчиненных министра Семарака. А именно: два заместителя министра Вакараш и Кацурак не указали существенные изменения в своем имущественном состоянии. Кроме того, после увольнения работники министерства не подавали свои декларации, проверяющие обнаружили и другие нарушения“, - говорится в статье.

Все это, как отмечает автор материала,могло повлечь ощутимые санкции в отношении чиновников, но из-за сговора нескольких работников НАПК они этого избежали.

“Член НАПК Скопич через руководителя Департамента организации работы по предупреждению и выявлению коррупции Онищука и руководителя отдела этого департамента Третьяк совершил давление на Лозенко, которая проводила проверку министерства. Ее заставили закрыть глаза на выявленные нарушения“, - говорится в статье.

Кроме того, по информации автора статьи, Скопич, который является креатурой министра экологии Остапа Семерака, фактически заблокировал (придержал до истечения установленных законом сроков) внесение данных о нарушителях в Реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Более того именно Скопич отвечает в НАПК за контроль по недопущению подобных действий со стороны сотрудников Агентства.

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“Есть открытый важный вопрос: когда будет проведена проверка самого антикоррупционного органа на признаки коррупции“, - резюмирует автор статьи.