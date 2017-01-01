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В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами

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Двоих из восемнадцати пассажиров микроавтобуса госпитализировали.
В маршрутке разбилось лобовое стекло
В маршрутке разбилось лобовое стекло
Facebook /Виктор Шейко

В Запорожье в районе заезда на заправку на Днепровском шоссе в понедельник, 19 марта, на огромной скорости перевернулась маршрутка с 18 пассажирами.

Об этом сообщает Индустриалка.

От сильного удара в маршрутке разбилось лобовое стекло. По мнению полиции, транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель не заметил заснеженный бордюр и наехал на него.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Из 18-ти человек двоиз госпитализировали в горбольницу. Как сообщается, пострадавшие находятся в сознании.

Как сообщалось, 17 марта на Житомирской трассе маршрутка влетела в грузовик, трое пострадавших.

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Теги: ДТП, Запорожье, видео, авария, маршрутка
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