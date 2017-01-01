Днепр засыпало снегом: власти объявили два дня выходных

В Днепре за сутки выпала двухмесячная норма осадков.

В Днепре из-за исключительно интенсивных снегопадов 20 и 21 марта объявлены выходными для бюджетников. Школы должны перенести сроки весенних каникул на период с 20 по 26 марта.

Соответствующее распоряжение в понедельник, 18 марта, подписал мэр города Борис Филатов, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Официально. Завтра и послезавтра выходной для бюджетников. Рекомендуем всем сделать то же самое. Переносим каникулы для детей“, – написал мэр Днепра.

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Он также опубликовал соответствующее распоряжение. В документе указано, что в учреждениях дошкольного образования в случае значительного уменьшения количества детей рекомендуется организовать дежурные группы.

Стоит отметить, что в областном центре за минувшие сутки выпала двухмесячная норма осадков. Высота снежного покрова местами достигла 68 см. Филатов сообщил, что снега выпало столько, что его физически некуда сгребать.

“Со следующего понедельника, когда начнет таять, готовьтесь к подтоплениям“, – предупредил мэр.

Ранее сообщалось, что в Днепре возникли проблемы на дорогах в связи с выпадением большого количества снега.