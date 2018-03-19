Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Климкин: Я не призывал к санкциям против Шредера

Комментариев: 1
Ранее сообщалось, что Климкин в интервью немецкой газете Bild призвал ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ.
Климкин отрекся от призыва ввести санкции против Шредера
Климкин отрекся от призыва ввести санкции против Шредера

Министр иностранных дел Павел Климкин опроверг информацию о том, что он якобы призвал к введению санкций против Герхарда Шредера, бывшего канцлера ФРГ и лоббиста президента РФ Владимира Путина.

“Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер. Хотя быть бдительными нужно - чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе. В конце концов, мы все вместе начали дискуссию“ - написал Климкин в Twitter.

Ранее сообщалось, что Климкин в интервью немецкой газете Bild призвал ввести санкции против Шредера.

“Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз“, - сказал министр.

Напомним, ФРГ отказалась вводить санкции против Шредера.  

Поделись:
Теги: Климкин, Шредер, санкции, МИД Украины, Германия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
janna_88    19.03.2018, 18:01
Оценка:  +4
janna_88
Прежде чем посрать - запасись туалетной бумагой.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь