В Украине насчитали более 3000 беженцев

Более 3000 беженцев зарегистрированы в Украине. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране.

В Украине на сегодняшний день зарегистрировано более 3000 беженцев. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, сообщает в Facebook Министерство внутренних дел.

"Заместитель министра отметила, что сейчас в Украине зарегистрировано более 3 тысяч беженцев. Преимущественно это люди, которые бежали от вооруженного конфликта в своей стране", - говорится в сообщении.

Напомним, Польша, Венгрия и Австрия отказались принимать беженцев.

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