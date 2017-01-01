Порошенко прибыл с визитом в Катар

Президент Украины проведет переговоры с высшим политическим руководством Катара – эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник начал официальный визит в Катар в понедельник, 19 марта.

"Сегодня начал официальный визит в Государство Катар", – написал глава государста на своей странице в Facebook.

В свою очередь пресс-служба президента сообщает, что программой пребывания предусмотрены переговоры главы Порошенко с высшим политическим руководством Катара – эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, 18-19 марта Петр Порошенко осуществил государственный визит в Кувейт. Президент Украины договорился о поставках оружия из этой страны, о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией.

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