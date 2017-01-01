Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко прибыл с визитом в Катар

Комментариев: 0
Президент Украины проведет переговоры с высшим политическим руководством Катара – эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.
Петр Порошенко в Катаре
Петр Порошенко в Катаре
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник начал официальный визит в Катар в понедельник, 19 марта.

"Сегодня начал официальный визит в Государство Катар", – написал глава государста на своей странице в Facebook.

В свою очередь пресс-служба президента сообщает, что программой пребывания предусмотрены переговоры главы Порошенко с высшим политическим руководством Катара – эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Президент Украины также проведет отдельные встречи с исполнительным директором катарской инвестиционной Администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие Порошенко в открытии международной агропромышленной выставки Qatar International Agricultural Exhibition-2018.

Также запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, 18-19 марта Петр Порошенко осуществил государственный визит в Кувейт. Президент Украины договорился о поставках оружия из этой страны, о взаимном обмене разведывательной и другой специализированной информацией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, президент, переговоры, визит, Порошенко, Катар, Петр Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь